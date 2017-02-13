立委團訪印度談台商布局 建議設投資地圖

我要評比

由台灣與印度國會議員友好協會會長、民進黨立委管碧玲率領的訪問團，今天在駐印度代表處聽取台印關係簡報。與會者都認為，應盡速建立印度投資地圖，以利台商到印度投資。

由管碧玲率領台印國會議員友好協會副會長、民進黨不分區立委吳玉琴及陳曼麗，還有智庫學者、行政院經貿談判辦公室官員、企業代表等組成的訪問團，13日首先拜會駐印度代表處，聽取了台、印關係簡報。

在訪問團與駐印度代表處交流期間，包括管碧玲和駐印度代表田中光都提到為了協助台商，必須建立一套印度投資地圖，管碧玲等人更建議選出台商可以投資的前5個省，並附上相關投資規定與資料，讓台商更容易到印度布局。

田中光表示，已經請經濟組蒐集印度各省相關投資法令、稅務優惠、當地語言、習俗及哪些產業類別適合來此投資等資料，希望能盡快整理成印度投資地圖，提供有意願到印度布局的台商參考。

此外，行政院經貿談判辦公室秘書趙清彥指出，智慧城市其實是如何連結新創產業與現有資訊工業，這是台灣最重要的一個連結點，印度總理莫迪宣布要在印度建立100個智慧城市，台灣在發展智慧城市上擁有豐富經驗且獲得世界認可，希望能在每個智慧城市尋找1、2個台商可切入的點提供台商布局。

不過，中興大學國際政治研究所所長陳牧民建議，政府應把與智慧城市相關產業組成一個聯盟，然後透過政府對政府談判，與印度取得共識後指定台灣哪個聯盟或廠商競標某城市的智慧城市建設，打團體戰對台商比較有機會。

但駐印度代表處經濟組長楊宏說，新加坡曾透過政府對政府談判，想獨占某城市智慧城市建設，結果遭印度廠商控告，因此陳牧民所提的方案可能會遇到相同問題。

管碧玲則認為，政府仍可透過政府間談判及統包和下包方式解決相關問題，期盼政府能整合智慧城市廠商，積極幫助印度推動智慧城市建設。

此外，在印度人才培訓方面，管碧玲指出，政府提出1萬6000個學生赴台就讀及產學合作機會，但實際執行只有1000多個，等於還有9倍的數額可以開發，也盼駐印度代表處協助。

駐印度代表處教育組秘書陳奕達則表示，教育部技職司、高教司已推出產學合作的各種班別供印度學生申請，且透過清大並在今年開放其他學校在印度開辦台灣華語教育中心，希望擴大台印教育合作交流。

田中光建議，可以比照在東南亞的方式，在印度設立職業訓練中心，由台灣師資幫助訓練印度技術人員。1060213

(中央社)