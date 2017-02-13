國5遊覽車意外 士檢檢察官赴現場

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國道5號一輛遊覽車今晚發生重大車禍，其中28人死亡。士林地檢署指出，已指派主任檢察官吳怡明帶領檢察官分別到案發現場及南港警分局指揮搜證調查。

士林地檢署指出，從警方偵查隊報告得知晚間10時25分北市消防局回報，遊覽車內共44人，其中28人已死亡，16人受傷送醫。

初步查證案發地點為國道（國五北上接國三南匝道上），已由國道勤指向警政署通報完竣，死亡報驗部分仍屬士檢管轄，行政區屬台北市南港區。

台灣高檢署檢察長王添盛晚間致電士林地檢署檢察長張清雲，確認本案由士林地檢署相驗及偵辦；張清雲指派主任檢察官吳怡明帶領檢察官分別到案發現場及南港警分局指揮搜證調查。

據了解，台北市警方也已協調內湖分局等單位協助支援。1060213

(中央社)