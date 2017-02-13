遊覽車賞櫻國5翻車 武陵農場無退房情形
武陵農場表示，今年針對賞櫻遊客依照往例進行總量管制，每日限額6千人，其中團客為1千人，估算每天約有20輛大型遊覽車上山，都是當天來回，單程行車時間3個半小時，約上午7點後陸續抵達進行一日賞櫻遊程，約在3、4點左右搭乘原車下山。
武陵表示，團客搭乘大型遊覽車全數都是從台北走國道5號、宜蘭台7線，進入棲蘭段後，接台7甲線後，路寬縮減為雙向道，一般車速減至30至40公里；因團客皆為當日往訪，並未安排入住，對於蝶戀花旅行社沒有印象，住宿客有9成以上都是自行開車前往的散客。
武陵表示，因事故發生在高速公路，並非同通往農場的道路，研判不會對櫻花季造成影響，目前山上包括武陵賓館116客房、富野飯店143客房，至228假期前仍客滿中，沒有退房情形，也沒有接獲民眾退訂電話。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。