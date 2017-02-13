遊覽車賞櫻國5翻車 武陵農場無退房情形

武陵農場表示，今年針對賞櫻遊客依照往例進行總量管制，每日限額6千人，其中團客為1千人，估算每天約有20輛大型遊覽車上山，都是當天來回，單程行車時間3個半小時，約上午7點後陸續抵達進行一日賞櫻遊程，約在3、4點左右搭乘原車下山。

武陵表示，團客搭乘大型遊覽車全數都是從台北走國道5號、宜蘭台7線，進入棲蘭段後，接台7甲線後，路寬縮減為雙向道，一般車速減至30至40公里；因團客皆為當日往訪，並未安排入住，對於蝶戀花旅行社沒有印象，住宿客有9成以上都是自行開車前往的散客。

武陵表示，因事故發生在高速公路，並非同通往農場的道路，研判不會對櫻花季造成影響，目前山上包括武陵賓館116客房、富野飯店143客房，至228假期前仍客滿中，沒有退房情形，也沒有接獲民眾退訂電話。

(中時)