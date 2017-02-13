G奶書法家懷胎7月苦 趙心妍不想給老公壓力偷哭

最美書法家趙心妍懷孕7個月，身體不適到忍不住哭了，但卻不願給老公壓力，默默流淚。(取材自趙心妍臉書)

擁有天使臉孔、魔鬼身材的「最美書法家」趙心妍(原名趙芸)，去年10月在關島喜嫁醫美診所執行長老公蘇杰睿，隔月在台補宴客，也宣布懷孕好消息，而目前已經懷孕19周的她，雖然上圍激升還泛著孕媽咪獨特的美麗光輝，然辛苦也沒少，身體不適讓她備感痛艱辛，趙心妍卻不想給老公壓力，忍不住偷哭。

趙心妍從懷孕至今，一直在臉書跟粉絲分享孕媽咪生活，雖準媽咪因為有小寶貝而開心，但也常因懷孕而多有不適，懷孕19周時，甚至出現吐血的狀況，最近則是抽筋、手麻、腰刺痛換著來，據《ETtoday》報導，她透過經紀人坦言，「因為太不舒服，就忍不住流眼淚了。

趙心妍懷孕後期常有不舒服的狀況發生，但她不願讓老公知道，要哭也是偷偷掉淚，認為畢竟自己的身體自己最知道，旁人比較不容易體會，因此不想給另一半壓力，還好老公都懂，會摸摸她的肚子，貼心地說「辛苦了」，讓她紓壓不少，笑稱：「老公如果知道我哭了，應該會問我要不要吃麥當勞，彌補我的心情」。

(中時電子報)