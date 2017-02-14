國道遊覽車翻覆 北市急難救助傷者5000、死者2萬
國道五號接國道三號南下轉彎處，今晚9時出頭發生遊覽車翻覆重大交通事故，該遊覽車人員含司機及導遊共44人，台北市政府晚間表示，北市及新北合計送醫15名，現場明顯死亡17名（OHCA不送醫），其餘12人正積極搶救中；另外，台北市災害應變中心於晚間10時即時2級開設，台北市長柯文哲將於晚間11點前會趕到台北市災防中心了解救災狀況。
台北市災害應變中心於晚間10時即時2級開設，研考會、秘書處媒體事務組、觀傳局、警察局、工務局、社會局、衛生局、交通局、後指部及憲兵202指揮部等機關即時進駐，台北市副市長鄧家基則已趕往現場指揮搶救作業。
柯文哲會後說明，14個送醫的傷者中，確認有2位急救無效死亡，現在死亡人數是32位，傷者分散到6家醫院，社會局都有派人到醫院。以市府的立場是救治，傷者先救治、死者先安置，二殯會成立緊急處理中心。
急難救助部分，社會局長許立民表示，傷者目前一人救助5000元，死者部分是2萬。柯文哲將於00:15至萬芳醫院及北醫探視傷者，然後轉往市立第二殯儀館關切往生者後事處理。
(中時)
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