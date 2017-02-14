國五車禍傷患：事發突然、慌張、疼痛

我要評比

北醫副院長黃聰仁（左）、急診室主任侯甚光（右）說明傷者情形。（廖珮妤攝）

國道五號發生嚴重遊覽車翻覆，造成32人死亡、12人受傷，其中3名患者送至台北醫學大學附設醫院，包含2女1男，都在加護病房治療中，院方指出，男性患者目前傷勢嚴重、插管中，1女性傷患送醫時意識清楚，向醫護人員表達事發當時非常突然、疼痛和驚慌。

北醫急診主任侯甚光說，60歲女性右手肘挫傷、深度撕裂傷；62歲女性右側肋骨骨折、左鎖骨骨折，合併氣血胸。兩人昨晚能和醫護人員對話，送醫時有表示非常驚恐、疼痛、意外突如其來。

至於一名男性，右邊顏面骨折、插管中、左前臂骨折、左胸肋骨多處骨折合併氣血胸，情況不穩定，目前身分不明，該男創傷指數達24分，一般16分就算傷勢嚴重。

此外，三總表示，共收治1男1女傷者，男性為左側髖關節脫臼，已進行手術；女性左右兩側約10根肋骨骨折，擔心氣胸或血胸，先在加護病房觀察，目前兩人生命跡象穩定。

(中時)