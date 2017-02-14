管碧玲：儘管中國干擾 台採穩健外交

我要評比

台灣與印度國會議員友好協會會長管碧玲與駐印度代表田中光今天在答覆印度媒體提問時強調，中華民國是主權獨立的國家，但考慮區域和平穩定，會採取穩健踏實作法。

管碧玲指出，在台灣與印度或其他國家發展外交關係時，因為「中國因素」確實會受到許多干擾，但作為一個主權獨立的國家，台灣會在維持太平洋國家安全的戰略之下，與其他國家發展穩健踏實的關係，並採取「穩健、務實的外交行動」。

台印國會議員友好協會會長、民進黨籍立委管碧玲率不分區立委及智庫、商界和經貿談判辦公室官員等在上午拜會印度國會，由印度教育訓練局司長夏瑪（Kalpana Sharma）接待，執政黨印度人民黨（BJP）國會議員米納（Arjun Lal Meena）也在下院接待訪團。

不過，由於印度國會因應反恐需求，嚴格禁止任何手機和照相、錄影設備進入國會，讓首次參訪印度國會的團員無法拍攝照片感到些許失望。

但雙方仍就彼此國會制度和法案審理過程等制度異同進行熱烈交流。

立院訪團並在參觀印度國會上、下院後，就趕往泰姬瑪哈飯店召開記者會，共有7名資深編輯、資深撰稿人和記者參加。

管碧玲首先介紹政府的新南向政策，並強調印度是台灣亞洲戰略布局中的漏洞，希望透過新南向強化與印度的合作關係，把這個漏洞補起來。

她也強調，正逢台印雙方經貿往來日趨熱絡，她此行除代表立法院台印國會議員友好協會首次拜會去年底剛成立的「印度台灣國會友誼論壇」（ITPAF），創下台灣關係新的里程碑外，也帶著身為亞洲第二大不織布台商到印度古茶拉底省投資設廠，預定投資金額2000萬美元。

管碧玲還提到印度政府正在推動建立100個智慧城市，台灣的新南向政策也希望能參與印度這項智慧城市計畫。同時，他們此行還希望把印度的投資相關資料整理，同時整合台商在印度成功經驗，提供給其他台商作為赴印度布局的參考，讓更多台商到印度投資。

此外，印度媒體也對台灣新南向政策的相關內容感到興趣，由田中光和中華經濟研究院副研究員徐遵慈等訪問團成員向印度媒體解說。

管碧玲等人今晚更與印度台灣國會友誼論壇8位國會議員餐敘，決定雙方強化互訪、交流與合作活動。1060213

(中央社)