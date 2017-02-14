國道車禍現場如煉獄 警消：沒碰過這麼慘的車禍
由康育薰駕駛的蝶戀花旅行社遊覽車，昨晚在國道五號連接國道三號的彎道失控翻車，由於逾半乘客在車禍後明顯死亡，警消將遺體抬出後僅能先以毛毯覆蓋，不少警消難過表示：「從沒碰過這麼慘的車禍！」
警消表示，遊覽車在水泥護欄上留下長長的刮痕，卻沒有煞車及爆胎痕跡，足見當時速度相當快，加上車頂被削平，致使不少乘客都是遭到撞擊而慘死車內。
警消趕到現場時，看到整部遊覽車橫躺在護欄與邊坡上，許多車內物品散落在外，就已感到大事不妙，只能趕趕緊加快速度尋找生還者，但現場的呼救聲不多，隨著一具具遺體被發現，更讓參與救援的警消們心情低落，現場陷入一片哀戚。
由於現場傷亡慘重，許多不幸身亡的乘客被救出時大體扭曲，早已失去生命跡象，只能暫時放在路面上以毛毯覆蓋。參與救援的消防人員難過地說：「從沒碰過這麼慘的車禍！」
(中時)
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