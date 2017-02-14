國道32死車禍 北檢主任檢察官到場

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國道5號接國道3號南下車道昨晚發生嚴重車禍，造成32人死亡、12人治療中。台北地檢署也指派主任檢察官滕治平到場了解意外肇因。

國道5號接國道3號南下車道昨晚發生嚴重車禍，現場警消指出，統計截至昨晚11時49分止，共有32人明顯死亡（30人未送醫、2人送醫後不治）、12人住院治療中。

台北地檢署主任檢察官滕治平也與法醫到場了解意外肇因。

他受訪時表示，目前主要是到場初步釐清意外肇因，所有檢警團隊都在北檢待命，隨時協助支援。另外，高等檢察署檢察長王添盛也已請犯罪保護協會的志工慰問家屬，協助後續事宜。1060214

(中央社)