國道翻車 林全：全力善後 事後檢討

行政院長林全晚間到北醫附醫探視傷者。（廖珮妤攝）

行政院長林全14日凌晨前往萬芳醫院了解國道車禍後續處理，僅停留在大廳約5分鐘聽取簡報隨即離去。（方濬哲攝）

行政院長林全晚間到北醫附醫探視國五翻車傷者，他指出，現在非常難過，剛去過萬芳醫院，4傷者中已經2人往生，另2人也是很嚴重，不樂觀。他很抱歉不能說太多，會盡力協助家屬，不管請法務部協助，往生的人在現場盡快鑑定，還是醫院部分救治傷患，都要盡量幫忙家屬，至於其他協助，會與雙北市政府共同努力，善後做好，檢討的部分會在事情完成後，做適當檢討。

(中時)