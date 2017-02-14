國道遊覽車事故 傷者名單

遊覽車車體於14日零時26分吊離邊坡，車體殘破不堪，可見車禍發生時撞擊力道之大。(黃世麒攝)

14日今天晚上9時許，隸屬台北市蝶戀花旅行社的一輛遊覽車，行經國道五號接國道三號南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡，遊覽車內含司機共有44人，其中30人當場死亡未送醫，2人送醫後不治，12人送往6家醫院。根據北市府統計，傷者名單如下。

汐止國泰綜合醫院 1人（蕭秀華 53歲 女）

新店慈濟醫院 2人（李呂芳香 56歲 女、李東榮 63歲 男）

台北醫學大學附設醫院 3人（無名氏男、許永珠63歲女、黃魏月秀60歲 女）

台北市立萬芳醫院4人（無名氏男OHCA醫療檢傷死亡、無名氏男、無名氏女、無名氏女送醫後醫療檢傷死亡）

台北國泰綜合醫院1人（張甫慈 59歲 女 ）

三軍總醫院內湖分院2人（楊世煥 46歲 男、潘玉釵 53歲 女）

台北市立聯合醫院仁愛院區1人（戴佑珊 22歲 女）

(中時)