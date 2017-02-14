恭喜周董再當爸！情人節公開昆凌大肚照「前世情人來了」

「周董」周杰倫與昆凌結婚2年，育有1女「小周周」，今（14日）西洋情人節再度於臉書宣布好消息，開心PO出昆凌穿著比基尼大肚照「情人節，該媽咪的前世情人到來了」，宣布24歲昆凌再度懷孕。

周杰倫情人節宣布愛妻懷二寶。（取自臉書）

昆凌近來屢傳懷二胎，不過皆未被證實，昨日再度傳出拍廣告條件比照Angelababy，一次拍完一年份量，被指是因為懷上第二胎，過不久周董就在今天情人節宣布昆凌懷孕，並開心寫下「情人節，該媽咪的前世情人到了，祝大家情人節『女子』快樂啦」，照片中與昆凌開心出遊的幸福畫面，羨煞一票粉絲。

(中時電子報)