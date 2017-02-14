國五嚴重車禍 林全：盡力協助努力善後

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國道發生嚴重車禍，行政院長林全今天表示，發生嚴重車禍感到非常難過、悲哀，將盡力協助家屬，做好善後工作，待事情告一段落後會深深檢討。

國道5接國道3南下車道，靠近台北市南港的大轉彎處，今晚約9時有一輛大客車翻落邊坡，多人受困車內。消防人員雖出動救人，但傷亡慘重。台北醫學大學附設醫院收治3名患者，其中男性傷勢特別嚴重。

林全深夜先到萬芳醫院，再到北醫附醫探視傷者。他在北醫附醫急診室前發表談話表示，發生這起重大車禍，「感到非常難過、悲哀」。

林全說，有4名傷者送到萬芳，但其中2名已經往生，另外2名也在非常緊急狀態。根據台北市長柯文哲分析，情況也相當嚴重，不是很樂觀。到北醫也是希望了解整個狀況。

他說，現階段會盡力協助家屬，現場相關鑑定工作也會盡快處理，並希望醫院能盡量幫忙。政府也會跟台北市、新北市政府努力，做好善後。

林全也說，檢討的部分，會在事情確認之後「深深檢討」。1060214

(中央社)