國道五號翻覆遊覽車 乘客名單
國道五號遊覽車翻覆乘客名單：
姓名 出生年 地址 送醫醫院
樂松菊 43 臺北市
鄧文瑜 46 臺北市
鄧秀蓮 48 臺北市
劉福潤 37 桃園市
張素卿 41 桃園市
方美霞 56 桃園市
潘玉釵 52 新北市 內湖三總
黃魏月秀 46 臺北市 北醫附醫
李呂芬香 50 臺北市 新店慈濟
李東榮 42 臺北市 新店慈濟
許永珠 43 臺北市 北醫附醫
連國淵 41 新北市
林秀滿 42 新北市
陳秀月 58 臺北市
許秀琴 59 臺北市
李傳海 43 臺北市
黎鳳儀 45 臺北市
蕭如進 48 新北市
孫培中 43 臺北市 萬芳醫院
李敏惠 67 桃園市
陳清團 43 臺北市
李曉柔 72 臺北市
曾郁婷 45 新北市
劉崇基 42 新北市
李麗鴦 47 新北市
莊美麗 50 新北市
魏蔡月美 41 新北市
黃永富 37 臺北市
蕭麗香 38 臺北市
陳玉瑩 66 臺北市
阮紅雲 71 新北市
張甫慈 47 臺北市 臺北國泰
歐娟如 56 臺北市
古正仁 40 臺北市
蕭陳香 39 臺北市
楊世煥 63 新北市 內湖三總
鍾智惠 59 新北市
蕭秀華 52 臺北市 汐止國泰
張文富 49 臺北市
呂怡臻 84 臺北市
戴佑珊 84 新北市 聯醫仁愛院區
蔣玉雪 47 臺北市
劉福光 47 臺北市
康育薰（司機）
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。