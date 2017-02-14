觀光局：蝶戀花已保責任險 死亡每人200萬元 意外傷害醫療20萬元

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有關蝶戀花旅行社所承辦之武陵農場賞櫻國旅團遊覽車翻覆意外事故，觀光局已成立緊急應變小組，並派員進駐中央災害應變中心，另由交通部長賀陳旦、觀光局長周永暉前往醫院探視傷者，目前的狀況如下：

1. 經向旅行社及消防署聯繫確認，已知該車有44人（含司機、隨團服務人員），其中32名旅客死亡，12名旅客重、中傷，分別送往：

a.聯醫仁愛1人中傷─戴○珊（女）

b.內湖三軍總醫院2人重傷─楊○煥（男）、潘○釵（女）

c.臺北國泰醫院1人重傷─張○慈（女）

d.北醫附屬醫院3人重傷─無名氏1人（身分待確認，男）、許○珠（女）、黃魏○秀（女）

e.萬芳醫院2人重傷─無名氏2人（身分待確認，男、女各1人）

f.臺北慈濟醫院2人中傷─李○榮（男）、李呂○香（女）

g.汐止國泰醫院1人中傷─蕭○華（女）。

2.蝶戀花旅行社已向保險公司投保旅行業責任保險，每一旅客死亡200萬元、意外傷害醫療20萬元。

3.觀光局已派員前往旅行社營業處所協助處理，並請旅行社通知家屬前往現場，另請台北市旅行商業同業公會及旅行業全聯會旅行社協助，同時亦與相關單位保持密切聯繫中，持續通報。

(中時)