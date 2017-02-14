抗議李科永圖書館復工 高市總圖館長遭人拉扯

高雄市文化局長尹立在臉書po文，替市總圖書館長潘政儀遭環團人士拉扯抱屈不捨。( 李義攝）

因護樹聯盟等環團抗議而延宕停工3年的李科永紀念圖書館，13日復工。抗議過程中，高雄市立圖書總館長潘政儀遭抗議人士拉扯，文化局長尹立晚間在臉書po文，為潘抱屈：「一位用心盡責，服務公務好多年的好人，竟被這樣對待，心中感到十分難過，真的只為了護樹嗎？」

尹立在文中說：「我在接手高雄市政府文化局的工作時，就知道到會碰到一個棘手的問題，也就是要在中央公園建立一座前金區的市立圖書館，或許大家比較清楚的叫作李科永紀念圖書館」。

他還說「要解決爭議問題也需要一些承擔，就上次被虛構的龍應台事件來看，我還是維持一貫的態度，政府部門擁有行政資源，就應該被評論與監督，但這都是需要建立在事實的基礎上」。

長達1500餘字的po文裡，尹立細數心路歷程相關歷程，文末，他忍不住感慨：「我對於以上要繼續誣衊我也認了，但，拜託．．．連我的名字都寫錯，我還真的是無言！」

「最後，我必須為我的圖書館館長叫屈，也為守護在現場被丟雞蛋的人發聲，暴力只是暴露無禮與無理」。

潘政儀本人對受拉扯遭遇，維持一貫低調沈默風格，未作回應。環團等公民團體則揚言要長期抗爭。

13日的抗議行動中，環團抨擊「私結財團、霸用公地」，抗議人士一度要騎機車開車衝撞工地大門都被勸阻，後來又朝守在工地前保全人員投擲雞蛋，也再度被警方勸阻。

中午時分，潘政儀應民視要求受訪時，被抗議人士發現，趨前包圍潘，甚至出手拉潘的衣服衣領，在警方介入保護，潘才得以困脫。

對復工之事，潘政儀昨表示，市府史無前例地，3度調整設計圖回應不同意見者訴求，由原設計500坪降為181.76坪，占中央公園面積不到6/1000；建築物高度由18公尺降為12.5公尺，與相鄰文學館高度相近，現地移植樹木更由47棵大幅減少為1棵。依復工設計圖，這座圖書館落成後將被公園樹木環抱其中。

3年間，正反意見交雜，市府也罕見地自103年迄今，歷經自辦15場說明會、1場公聽會，及參與1場民間論壇及市議會5場公聽會。

最後，市府依議會附帶決議於105年委請研考會辦理民調，結果顯示64%居民期待圖書館興建，讓前金區也有一座社區圖書館。

此民調也成為復工最大推力，決定復工，並修改設計圖，希望創造多贏局面。

(中時)