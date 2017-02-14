偵訊結束 三星少東李在鎔離開獨檢組

南韓三星集團少東李在鎔接受過親信門獨立檢察組第二次偵訊後，今天凌晨離開了獨檢組辦公室。

現年48歲的李在鎔已被列為嫌犯，涉嫌對朴槿惠總統閨蜜崔順實旗下的公司和基金會資助430億韓元（3700萬美元），以換取崔順實支持2015年三星集團內的2家公司合併。1060214

(中央社)