國道賞櫻團翻車 臺灣歷年次嚴重公路事故

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一輛賞櫻團遊覽車昨（13）日晚在國道翻車，造成32人死亡、12人受傷，這也是歷年來台灣次嚴重的公路事故，也是30年來最嚴重的一次。（圖／本報記者翻攝）

一輛賞櫻團遊覽車昨（13）日晚在國道翻車，造成32人死亡、12人受傷，這也是歷年來台灣次嚴重的公路事故，也是30年來最嚴重的一次。

根據中央社報導，目前有紀錄的公路事故中，以1986年10月8日，遊覽車在谷關墜河，造成42死、3傷事故最嚴重。

近年來，較嚴重的公路事故還包括：

2010年10月21日創意旅行社遊覽車事故，2010年梅姬颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應，宜蘭縣蘇澳與南澳降下超大豪雨，造成蘇花公路112公里到116公里路段大量土石崩塌沖毀，創意旅行社遊覽車載著21名來自廣東珠海旅行團員，疑遭落石擊中墜海，車上26人失蹤。

2016年7月19日國道二號遊覽車火燒車，玫瑰石通運公司所屬紅珊瑚車隊，載著鉅龍旅行社接待來自遼寧省24名陸客，行經國道聯絡道時遊覽車自撞護欄，加上司機及導遊全車共26人都罹難。

(中時電子報)