伊政府軍擊殺IS首腦 命中與否不確定

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伊拉克軍方今天表示，空軍對1棟房舍進行了攻擊，據信伊斯蘭國（IS）領導人巴格達迪當時正在屋內與其他指揮官開會；但未說明，是否擊中了巴格達迪。

軍方發表聲明說，伊拉克F─16戰機11日攻擊了位於西部的這棟房舍。聲明中公布其所稱在空襲中遭到擊殺的13名伊斯蘭國指揮官，但其中並不包括巴格達迪（Abu Bakr al─Baghdadi）。

聲明中說，這一波空襲也攻擊了伊拉克西部另3座伊斯蘭國陣地，擊斃64名武裝分子。1060214

(中央社)