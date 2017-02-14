國道遊覧車意外 乘客名單
有關國道5號13日晚間發生遊覽車翻覆的重大交通事故，北市災害應變中心於晚間22時緊急二級開設，市長柯文哲隨即趕抵市災害應變中心、萬芳醫院、北醫及二殯瞭解狀況，副市長鄧家基則趕往事故現場指揮救災，遊覽車上有32名民眾不幸罹難，12名民眾目前仍在救治中。
柯文哲表示，先以救治傷者為第一優先，死者也會安置，至於其他非緊急救治的問題，之後再去處理。
關於急難救助金，社會局長許立民表示，每一位傷者會發給5,000元，死者則是20,000元，市府同仁也會到醫院和殯儀館提供協助，以救助傷者為先，死者部分則協助後續處理。
目前送醫的14名民眾資料如下：汐止國泰綜合醫院 1人（蕭秀華/53/女）、新店慈濟醫院 2人（李呂芳香/56/女、李東榮/63/男）、臺北醫學大學附設醫院 3人（無名氏/?/男、許永珠/63/女、黃魏月秀/60/女）、臺北市立萬芳醫院4人（無名氏/?/男OHCA醫療檢傷死亡、孫培中/?/男、無名氏/?/女、無名氏/?/女送醫後醫療檢傷死亡）、臺北國泰綜合醫院1人（張甫慈/59/女）、三軍總醫院內湖分院2人（楊世煥/46/男、潘玉釵/53/女）、臺北市立聯合醫院仁愛院區1人（戴佑珊/?/女）。
(中時)
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