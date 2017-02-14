NBA》騎士送出鳥人安德生到黃蜂

騎士隊「鳥人」克里斯安德生被交易至黃蜂。(美聯社資料照)

騎士隊14日宣布送出替補中鋒「鳥人」安德生(Chris Andersen)與一些現金到黃蜂隊，換取1支受保護的次輪選秀籤。安德生去年12月因膝十字韌帶手術整季報銷，本季出賽12場，平均上場時間不滿10分鐘，繳出2.3分與2.6籃板。

安德生的合約即將到期且無法上場比賽，《夏洛特觀察報》分析黃蜂換來安德生只是為了賺取一筆現金，很快就會將他釋出。交易安德生之後，騎士隊再度清出1個空間，可以用來補強他們朝思暮想的控球後衛。

對於這個結果，安德生本人也不意外，他日前就表示他不會久留騎士。「這是一支爭冠的隊伍，他們需要足夠的戰力去競爭，很遺憾我本季無法回歸。我們都知道，為了衛冕冠軍，球隊會做出他們必須做的事。」

安德生是熱火隊2013年的奪冠成員之一，當年他參與了20場季後賽，籃板能力突出，對球隊做出很多貢獻。季外他與騎士簽下1年155萬美金的合約，本季結束後他就39歲了，若遭到黃蜂釋出，很可能就此結束NBA生涯。

(中時電子報)