林揆凌晨赴醫院探視國道遊覽車傍傷患
國道5號昨（13）日晚間9點多發生遊覽車翻覆事故，行政院長林全今（14）日凌晨12點多趕往萬芳醫院及北醫探視傷者。行政院發言人徐國勇表示，院長至萬芳醫院後，因四名傷者有兩名不幸往生，另外兩位在手術室緊急手術中，因此院長在聽取萬芳醫院院長簡報後，隨即前往北醫探視傷者。
稍後，林揆在北醫指出，高速公路發生嚴重車禍，大家都感到非常難過及悲哀。對於不幸往生的民眾，我們請法務部在現場儘快處理鑑定工作；在醫院的部分，也請醫院儘量幫忙。至於其他相關政府協助，政院一定會跟台北市及新北市政府共同努力，把善後工作做好。
(工商)
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