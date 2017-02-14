加州疏洪危機未解 近20萬人回不了家

美國北加州奧勒維爾湖水壩(Lake Oroville Dam)周末期間洩洪的情況。(圖:美聯社)

北加州奧勒維爾湖水壩(Lake Oroville Dam)有兩條疏洪道，圖前方為主要疏洪道、圖後方為緊急疏洪道，兩者目前都出現問題。(圖:美聯社)

美國北加州奧勒維爾湖水壩(Lake Oroville Dam)的緊急疏洪道面臨坍塌危機，下游近20萬居民被疏散之後，今天水壩的水位略有下降，顯示周末的洩洪出現成效，稍微讓人鬆了一口氣。不過疏洪道險情尚未完全解除，被疏散的居民仍無法回家。

由於近期連續的暴雨天氣，水位已經超過水壩的安全而必須洩洪，但洩洪道的結構安全問題，又對下游居民造成嚴重威脅。由於該水壩的一個緊急疏洪道48年來才首次在上周六使用，當局卻發現侵蝕嚴重有崩塌危機，一旦崩塌，巨大的洪水傾瀉而下，對下游地區將會造成難以估計的重大損害。加州政府官員昨天對下游居民下達緊急疏散令，許多人倉皇間帶著家當開車離開。

加州水資源局官員從周末開始持續在水壩周遭監控情況，最新監測結果顯示，目前水壩的水位已有下降，暫時不會滿溢；另外，工程人員還要進入疏洪道檢查侵蝕的情況，才能險情做出更精確的評估。

位於加州北部的奧勒維爾湖水壩(Lake Oroville Dam)共有一條主要疏洪道以及一條緊急疏洪道，兩條疏洪道都各自有不同問題，其中主要疏洪道上出現一個長200英呎、深30英呎的大型破洞，目前無法使用，預估修理破洞需2億美元經費；而緊急洩洪道除了侵蝕問題嚴重，疏洪時也會夾帶大量的樹木和泥沙，對下游地區造成破壞。

近期連續的暴雨天氣讓該水壩水位暴漲需要洩洪，在發現主要疏洪道出現缺口後。，當局不得不動用從未派上用場的緊急疏洪道，但被嚴重侵蝕的緊急洩洪道是否能承受巨大的水壓讓人擔憂。為了因應最壞的情況，加州政府緊急要求所有下游地區的民眾離開，受影響地區多數是北加州Butt、Sutter以及Yuba三個縣的民眾。

(中時電子報)