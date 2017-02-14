加總理訪川普 盼促進兩國經貿關係
加拿大總理杜魯道今天在白宮與美國總統川普展開會談，試圖發展兩國經濟關係，但同時要避免因移民等問題而出現緊張氣氛。兩名領導人對移民的立場嚴重相左。
面帶笑容的杜魯道（Justin Trudeau）在抵達白宮時，與川普熱情握手。這是川普元月20日就職後，兩人首次在白宮會談。
杜魯道對川普採取低調態度，川普在競選期間的訴求是從嚴調整移民政策，並重新談判加拿大、美國和墨西哥簽署的北美自由貿易協定（NAFTA）。
白宮會談為杜魯道4天訪美之行揭開序幕，稍後幕僚們將加入會談，然後兩名領導人將會見一些傑出女性，接著共進午餐，並於美東時間下午2時召開記者會。1060214
(中央社)
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