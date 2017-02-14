MLB》情人節喜訊 吉特嬌妻宣布懷孕

前洋基球星吉特(右)去年與超模漢娜結婚。(美聯社資料照)

前洋基傳奇球星吉特(Derek Jeter)與妻子漢娜在美國時間情人節前日傳出喜訊，漢娜在網站上宣布她懷孕了，她與吉特去年7月結婚，這是他們的頭一胎。漢娜開心地說：「吉特已經想好名字了，我相信她將會非常優秀。」

漢娜也希望吉特的偉大身影不要成為孩子的負擔，「我們要盡可能讓孩子擁有『普通』的生活，不被父親的盛名所累，吉特對她而言就是單純的『爸爸』。」吉特是較晚婚的職業運動員，曾是體壇數一數二的黃金單身漢，他2014年從洋基退休時已經40歲，他當時就期盼能趕快結婚生子。

吉特去年與26歲的漢娜完婚，婚宴頗低調，吉特只請來波沙達、瓊斯、馬丁尼茲等老隊友，當時正逢大聯盟例行賽期間，洋基現役球員都無緣出席。今年5月，洋基將為吉特的2號球衣舉行退休儀式，漢娜表示有些遺憾，「我以後可以給孩子看很多影片和紀念品，但很可惜他們沒有機會親眼見證父親的榮耀時刻。」

(中時電子報)