MLB》情人節喜訊 吉特嬌妻宣布懷孕
前洋基傳奇球星吉特(Derek Jeter)與妻子漢娜在美國時間情人節前日傳出喜訊，漢娜在網站上宣布她懷孕了，她與吉特去年7月結婚，這是他們的頭一胎。漢娜開心地說：「吉特已經想好名字了，我相信她將會非常優秀。」
漢娜也希望吉特的偉大身影不要成為孩子的負擔，「我們要盡可能讓孩子擁有『普通』的生活，不被父親的盛名所累，吉特對她而言就是單純的『爸爸』。」吉特是較晚婚的職業運動員，曾是體壇數一數二的黃金單身漢，他2014年從洋基退休時已經40歲，他當時就期盼能趕快結婚生子。
吉特去年與26歲的漢娜完婚，婚宴頗低調，吉特只請來波沙達、瓊斯、馬丁尼茲等老隊友，當時正逢大聯盟例行賽期間，洋基現役球員都無緣出席。今年5月，洋基將為吉特的2號球衣舉行退休儀式，漢娜表示有些遺憾，「我以後可以給孩子看很多影片和紀念品，但很可惜他們沒有機會親眼見證父親的榮耀時刻。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。