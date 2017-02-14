歐盟上調成長預測 歐股攀高

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在美股創新高的情況下，隨著歐洲聯盟上調歐元區經濟成長預測，歐股今天走高。

不過分析師指出，倫敦股價因英鎊走強而使漲幅受限。至於法蘭克福和巴黎股市則因歐盟上調成長預測，而攀升1%上下。

倫敦FTSE 100指數漲升20.17點或0.28%，以7278.92點作收。

法蘭克福DAX 30指數勁揚107.46點或0.92%，收在11774.43點。

巴黎CAC 40指數漲59.87點或1.24%，收4888.19點。1060214

(中央社)