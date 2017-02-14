國5遊覽車翻覆釀32死 司機超速20公里

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遊覽車突然翻覆、翻落邊坡，造成32人死亡，12人受傷送醫。（葉書宏翻攝）

遊覽車突然翻覆、翻落邊坡，造成32人死亡，12人受傷送醫。（葉書宏翻攝）

遊覽車突然翻覆、翻落邊坡，造成32人死亡，12人受傷送醫。（葉書宏翻攝）

隸屬台北市蝶戀花旅行社的遊覽車，13日晚間9時許行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，遊覽車突然翻覆、翻落邊坡，造成32人死亡，12人受傷送醫。警方指出，取得俗稱「大餅」的大客車行車記錄器，發現遊覽車當時時速約60公里，明顯超速，過彎處速限為40公里。

警方指出，俗稱「大餅」的行車紀錄器安裝在大客車或貨車上，並非影像紀錄器，主要是記錄汽車瞬間行駛速率、行車距離與時間功能的裝置。

警方指出，遊覽車當時時速約為60公里，高速公路彎道速現一律40公里，明顯超速，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)