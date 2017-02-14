阿爾卑斯山脈雪崩 至少4死

我要評比

阿爾卑斯山脈的滑雪勝地蒂涅(Tignes)發生雪崩，據傳至少有4人死亡、5人失蹤。(圖片取自BBC)

國位於阿爾卑斯山脈的滑雪勝地蒂涅(Tignes)發生雪崩，據傳至少有4人死亡、5人失蹤。

外國媒體報導，法國東南部Tignes度假村的滑雪場當地13日上午11時左右發生雪崩，雪崩發生在海拔2100公尺處，範圍約400公尺，更有9名滑雪者，據傳有1名導遊和8名滑雪者，救援人員說，至少有4人死亡。警方表示，還有5人失蹤。

當地的山地救援官員說，雪崩發生的地點，大量的雪讓人被動起來非常困難。

最後救援工作，警方出動兩架直升飛機、救援隊以及嗅探犬來尋找失蹤者。最初被發現的2名滑雪者，被救出不久後就死了。死亡人數預計增加。救援人員正持續搜尋倖存者。

該案是法國今年最嚴重滑雪意外，今年冬天，阿爾卑斯山和庇里牛斯山共有13件滑雪事故，估計導致21人死亡。

(中時電子報)