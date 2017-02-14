大聯盟拚省時 想限時30秒挑戰判決
為了加快比賽步調，大聯盟無所不用其極，在試圖壓縮投手的準備時間後，官方又把腦筋動到總教練頭上。ESPN報導，大聯盟正在跟球員與裁判工會商量，希望在壘審做出判決與總教練挑戰判決之間加入30秒的時限。
依照現在的規定，壘審做出判決之後，總教練若不服，必須「立即」提出挑戰。但實際上有些總教練習慣在聽取過助理的意見、稍做商量之後，才慢吞吞地走上前去抗議。大聯盟希望規定在壘審判決後的30秒之內，總教練就得提出抗議來觀看重播，超過30秒時限則視同放棄挑戰權利。
官方認為最理想的情況是總教練不要成天挑戰主審，但那是不可能的。他們也想限制主審觀看重播的時間，但遭到裁判工會反對，裁判們主張若是決定觀看重播，當然是要看到一清二楚為止。目前聯盟無法硬性規定，只能採取勸導方式。事實上，主審們的自律能力很強，他們觀看重播與討論判決所花費的時間愈來愈短，超過75%的爭議能在兩分鐘之內解決。
目前的情況是球員也願意加快比賽步調，但是不希望加入硬性限制，並且官方沒有數據證明總教練故意浪費時間，即使他們成功加上了「30秒規定」，這些東省西省的區區幾十秒，對於動輒3小時的比賽似乎也只是杯水車薪。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。