大聯盟拚省時 想限時30秒挑戰判決

巨人隊總教練波奇(中)與主審討論判決。(美聯社資料照)

為了加快比賽步調，大聯盟無所不用其極，在試圖壓縮投手的準備時間後，官方又把腦筋動到總教練頭上。ESPN報導，大聯盟正在跟球員與裁判工會商量，希望在壘審做出判決與總教練挑戰判決之間加入30秒的時限。

依照現在的規定，壘審做出判決之後，總教練若不服，必須「立即」提出挑戰。但實際上有些總教練習慣在聽取過助理的意見、稍做商量之後，才慢吞吞地走上前去抗議。大聯盟希望規定在壘審判決後的30秒之內，總教練就得提出抗議來觀看重播，超過30秒時限則視同放棄挑戰權利。

官方認為最理想的情況是總教練不要成天挑戰主審，但那是不可能的。他們也想限制主審觀看重播的時間，但遭到裁判工會反對，裁判們主張若是決定觀看重播，當然是要看到一清二楚為止。目前聯盟無法硬性規定，只能採取勸導方式。事實上，主審們的自律能力很強，他們觀看重播與討論判決所花費的時間愈來愈短，超過75%的爭議能在兩分鐘之內解決。

目前的情況是球員也願意加快比賽步調，但是不希望加入硬性限制，並且官方沒有數據證明總教練故意浪費時間，即使他們成功加上了「30秒規定」，這些東省西省的區區幾十秒，對於動輒3小時的比賽似乎也只是杯水車薪。

(中時電子報)