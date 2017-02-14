因應北韓射彈 美強調具反飛彈能力
由於北韓再次試射彈道飛彈，美國國防部今天強調，美國與其盟邦有能力擊落北韓發射的任何飛彈。
南韓國防部指出，這枚飛彈12日自北韓西部龜城附近發射，朝東飛行大約500公里後，落入日本海。
美國國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）上校說，北韓「對建立這種軍力的渴望十分不加掩飾且態度透明，而我們對自己擊敗這種軍力的能力，也是不加掩飾」。
戴維斯說，北韓這枚飛彈是由「公路機動」發射車發射，這使北韓比較容易在對方沒有太多預警的情況下採取發射行動。
他說：「面對這類威脅時，我們防衛盟邦的承諾堅定不移，尤其是對大韓民國和日本的承諾。」
「我們有能力防禦北韓的彈道飛彈攻擊，也會採取一切必要措施來嚇阻並擊敗我們及盟邦所遭受的威脅。」1060214
(中央社)
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