傳美航母戰鬥群將巡弋南海 逼近人工島

美國國防官員透露，美國海軍和太平洋司令部計畫派遣卡爾文森號航空母艦（Carl Vinson）戰鬥群前往中國大陸在南海填造的人工島礁附近巡弋，以挑戰大陸對南海的主權聲索。

美國「海軍時報」（Navy Times）網站引述這些官員的話報導，相關計畫正逐級上呈，以待川普總統批准。其中構想可能是要由這個航母戰鬥群駛入南沙群島和西沙群島的人工島礁12海里範圍內，屆時各國將揣測，川普政府的亞洲政策為何。

這些官員透露，卡爾文森號戰鬥群目前的位置在太平洋，並朝南海行駛。過去幾年內，前總統歐巴馬政府一直對美國海軍在南沙群島等爭議性地區的作業設限。

如今美國海軍領導人認為，透過此一行動維持南海航行自由，有助於釐清在國際法之下的權利，也可確保美國在此地區的影響力。1060214

(中央社)