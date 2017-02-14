扯！工讀生「死守收銀機」遭斷掌 超商竟沒投勞保

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新莊超商工讀生打工遭砍斷手掌。（圖為案發超商，取自Google地圖街景）

新北市新莊區超商日前發生搶劫意外，當時值大夜班17歲丁姓工讀生遭到同是17歲陳姓少年搶劫，工讀生因「死守收銀機」護鈔不幸遭砍斷左手掌，日前醫院為丁姓工讀生進行斷掌縫合手術，沒想到13日卻傳出，丁姓少年在超商工作2個月，超商家竟然沒幫他保勞保。

台灣怎麼了？17歲陳姓少年缺錢花用，本月5日深夜持西瓜刀到新北市新莊裕民街某超商行搶，遭17歲丁姓超商工讀生奮力阻擋，陳揮刀猛砍，把丁的左掌幾乎砍斷。

據悉，丁姓超商工讀生就讀桃園某高中一年級，有禮貌乖巧的他為分擔家計，才半夜到超商打工。日前醫院已為丁姓超商工讀生進行手術縫合手術，而新北市長朱立倫也探視遭斷掌工讀生給予鼓勵與打氣，指示市府社會局給予必要的協助。

正當外界以為事發告一段落後，據《壹電視》報導，丁姓少年工作的超商恐有逃避責任嫌疑，丁父受訪時，遭斷掌的兒子在超商工作兩個多月，不料店家卻連勞保、意外險都沒有保。針對丁父說法，超商尚無回應，而事發店長表示，因為「太忙了」，才會忘記保勞保。

至於丁姓少年其所就讀的校方也已緊急自校內基金會撥款協助支付醫藥費，並協助申請教育部急難救助金，協助丁生度過難關。

此外，外界愛心也湧入，據新北市府社會局表示，丁姓少年在超商打工慘遭砍斷手掌案，社工持續到醫院專案服務，提供家屬必要的協助。與家屬懇談後，丁姓病患家屬考慮後續醫療及復健費用，同意市府接受社會善款。

朱立倫至亞東醫院探視遭砍的丁姓少年。（王揚傑翻攝）

社會局說，民眾如有意捐款幫助丁姓少年，可與社會局救助科聯絡，服務專線為2960-3456轉5696或5674，如民眾有意捐款，捐款戶名為：新北市社會救濟會報專戶 帳號：027038002803（台灣銀行板橋分行），並請註明--新莊超商丁姓少年案。

(中時電子報)