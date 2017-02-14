MLB》國民隊簽下前水手亞當林

國民隊簽下前水手隊一壘手亞當林。(美聯社資料照)

ESPN報導，國民隊決定簽下一壘手亞當林(Adam Lind)，他之前待在釀酒人與水手，連兩季都敲出20轟。亞當林是左打者，火力不弱，正好可以與國民隊的右打一壘手齊瑪曼(Ryan Zimmerman)輪流守備一壘。

不過33歲的亞當林狀態已經開始下滑，上季的的打擊率降到0.239(生涯平均0.271)，上壘率更低到只有0.278，選球能力也下滑，僅有6%的被保送率，這也是水手隊不願意與他續約的原因。國民隊這次與他簽下1年合約，外加第2年的球團選項。

(中時電子報)