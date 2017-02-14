小英遭打臉？台灣撼動不了美日的一中政策
國際政治變化大，台灣恐撼動不了美國、日本的一中政策？從「英川通話」、川普和大陸國家主席習近平通話確立「一中政策」、川普和日本首相安倍見面談的「美日同盟」，各國對亞太國際外交政策看來，港媒中評社分析，不止是美國把一中當籌碼，日本也把台灣當籌碼，台灣在大國賽局只是被支配者。
去（2016年）12月左右，當時仍是美國總統當選人川普與台灣的總統蔡英文通電話。「英川通話」震撼國際外，致使美中台關係掀起巨浪，打破蔡政府兩岸關係「維持現狀」承諾，更給予北京對台進行後續動作正當性。
然川普正式當選總統後，日前他與大陸國家主席習近平熱線表明尊重「一個中國政策」。隨後，川普會見日本首相安倍，確認釣魚台列嶼是規定美國對日本有協防義務的美日安保條約第5條約的適用範圍，且重申亞太地區的和平與繁榮的基礎就是強固的美日同盟。
港媒《中評社》的社評分析，相較於川普選舉時對一中態度、「英川通話」影發的後續效應，其實川普上任後，其國際外交明顯回到美國上任總統歐巴馬的亞洲路線。中評社分析，川普和習近平熱線，再與安倍晉三會面，顯示其國安團隊對國際外交的靈活性，此舉也有助於東亞地區的合作發展。
然值得注意的是，川普先和習近平通話後，才和安倍見面，此舉似乎頗有深意。不論是確認進一步加強日美同盟、駐日美軍整編、釣魚台納入美日安保，都觸及到中國的國家利益。
中評社深入探討，其實這對北京非友善之舉。川普和習近平熱線談「一中」，凸顯「一中」就是川普的對亞太政策籌碼，先宣示尊重一中政策表達對北京的善意，再趁熱把美日峰會多項不利中國的聯合聲明端上台面。
然從川普政府的一中政策、安倍訪美舉動看來，亞太各國外交政策背後利益衝突、藏有心機。中評社分析，是美國不止把一中當籌碼，日本也把台灣當籌碼，台灣在大國賽局只是被支配者。
另有大陸學者分析，台灣小英政府從「英川通話」後，在看到川普確認一中後，這也象徵這代表川普修正立場，讓中美關係回到常軌！此舉象徵小英「親美遠中」夢碎？也是對蔡英文政府的「當頭棒喝」。
(中時電子報)
文章來源：中評社
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