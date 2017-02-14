CIA 僱特異功能人士收集情報 長達20年

1979年的伊朗美國大使館人質危機中，特工「感應」人質的藏身之所，但任務以失敗告終。(圖片取自presstv)

電影裡，中情局僱用特異功能人士辦案，真的在真實世界發生，俄羅斯媒體爆料，美國中情局（CIA）資料顯示，美國曾僱用一批擁有心靈感應特異功能的特工，藉「遠端心靈感應」收集前蘇聯及中國情報，總運作長達20年，其中包括1979年伊朗美國使館人質危機期間的關鍵情報，但最後任務宣告失敗。

據CIA的資料顯示，美國在1975年徵召數百名「聲稱具有心靈感應」候選者，經過篩選之後，只有6名晉級參加進一步行動。該計劃最初只負責研究超自然理論，但往後幾年裡，設立了一個代號為「烤火（GRILL FLAME）」的計畫，於1979年被用來尋找在非洲中部失蹤的美國海軍飛機。接著在1979年「伊朗人質危機」，試圖透過感應再收集大使館的人質情況，但最後任務失敗，未能提供準確情報，特工所猜測的地點都與實際相差上千公里。但任務仍持續14年之久，CIA並沒有取消「烤火」計劃，只是更換了負責人及改變計劃名稱，直到1995年全小組正式停止工作。

(中時電子報)