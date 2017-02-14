CIA 僱特異功能人士收集情報 長達20年
電影裡，中情局僱用特異功能人士辦案，真的在真實世界發生，俄羅斯媒體爆料，美國中情局（CIA）資料顯示，美國曾僱用一批擁有心靈感應特異功能的特工，藉「遠端心靈感應」收集前蘇聯及中國情報，總運作長達20年，其中包括1979年伊朗美國使館人質危機期間的關鍵情報，但最後任務宣告失敗。
據CIA的資料顯示，美國在1975年徵召數百名「聲稱具有心靈感應」候選者，經過篩選之後，只有6名晉級參加進一步行動。該計劃最初只負責研究超自然理論，但往後幾年裡，設立了一個代號為「烤火（GRILL FLAME）」的計畫，於1979年被用來尋找在非洲中部失蹤的美國海軍飛機。接著在1979年「伊朗人質危機」，試圖透過感應再收集大使館的人質情況，但最後任務失敗，未能提供準確情報，特工所猜測的地點都與實際相差上千公里。但任務仍持續14年之久，CIA並沒有取消「烤火」計劃，只是更換了負責人及改變計劃名稱，直到1995年全小組正式停止工作。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。