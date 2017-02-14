遊覽車翻覆死亡數增至34人 警方確認駕駛超速

一輛賞櫻團遊覽車昨（13）日晚在國道翻車，造成多人死傷。（圖／本報記者翻攝）

國道13日晚間發慘重意外，台北市「蝶戀花旅行社」昨（13日）組團搭遊覽車前往武陵農場賞櫻，晚上9時許，車子返途行經國道5號連接國道3號南港交流道前大轉彎處，疑因車速過快，整輛車從邊坡翻覆。截至今（14日）05：30時，2名傷者送到萬芳醫院後不治，目前此車禍已釀成34人死亡，10人受傷仍在急救，國道警方分析遊覽車上的記錄器，確認當時車速60公里，疑駕駛超速20公里。

蝶戀花旅行社向友力承租的遊覽車，13日早上6時從台北出發，搭載遊覽者武陵農場櫻花季一日遊旅行團，包括司機、導遊及乘客在內共44人，團員每人以1100元價格，遍遊櫻花鉤吻鮭觀魚台、武陵茶莊等景點，預計晚間10時左右返抵台北。

正當傍晚行程結束後，遊覽車準備北返時，在國5接國3南下車道昨晚9時，疑似因車速過快翻落邊坡，熟睡中的乘客猝不及防，在重力加速度下遭猛力撞擊，甚至活活被壓死。目前釀成34人死亡、10人輕重傷慘劇，現場搶救聲不斷，被削去車頂的車內宛如死城。

由於行程從早上6時至車禍案發時間為晚上9時，外界懷疑駕駛工作逾15小時，恐有「疲勞駕駛」。此外，警方指出，取得俗稱「大餅」的大客車行車記錄器，發現遊覽車當時時速約60公里，明顯超速，過彎處速限為40公里。

(集團連線報導)