以國漢堡王推情人節「成人餐」 它18禁.....
速食連鎖餐廳有兒童餐並不稀奇，但如果有天當你走進麥當勞或漢堡王時，卻看見充滿暗示的「成人餐」，你會希望裡面有什麼？以色列的漢堡王公司（Burger King）為因應情人節（Valentine’s Day）的需求，特別為成人們準備專屬的情人節限定特餐，不僅只限18歲以上成年人購買，裡面更包含了為情侶們準備的「特別驚喜」。
據美國ADWEEK網站報導，以色列的漢堡王餐廳，為了讓速食餐飲也能在情人節搶得商機，仿效在全球頗受好評的兒童餐，推出情人節限定、成年人專屬的「成人特餐」。這款「特餐」包含2個華堡、2份薯條、2罐啤酒，以及2個情趣玩具，正式讓速食餐飲也加入情人節的龐大商機爭奪戰之內。該國漢堡王更表示，「孩子們能有兒童餐，但成人呢？他們是否至少在情人節當天，也能有一份專屬於他們的「成人餐」？」
負責該產品設計行銷的公司表示，速食餐盒一直都是送禮或送人的選項之一，我們加入情趣玩具只是增加了趣味和其價值，並不是特立獨行。目前以色列當地的漢堡王僅有每週二晚上6點以上才有販售，並由於此餐點的特殊性，也僅只限定成年族群購買。
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(中時電子報)
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