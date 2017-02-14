蝶戀花武陵賞櫻 今暫停出團

數名遊客不知武陵賞櫻團行程取消，到旅行社集合撲空，隨後在工作人員帶領下上樓。(黃世麒攝)

13日在國道三號發生34死重大車禍的遊覽車，是屬台北市蝶戀花旅行社的武陵賞櫻一日團，原訂14日清晨5時半出發的賞櫻團臨時取消，但旅行社來不及通知民眾，約7、8名遊客一早來到旅行社門口，苦等不到遊覽車，旅行社員工才出面表示行程取消，隨後並將遊客帶上樓說明。

(中時)