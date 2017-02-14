遊覽車翻覆 旅遊公會：司機休息2天才出勤

旅遊公會發言人李奇嶽14日上午就蝶戀花旅行社遊覽車翻覆意外作出說明。（中天新聞）

蝶戀花旅行社遊覽車翻覆 說明記者會。（中天新聞）

數名遊客不知武陵賞櫻團行程取消，到旅行社集合撲空，隨後在工作人員帶領下上樓。(黃世麒攝)

(09:54更新蝶戀花旅行社記者會說明) 國道三號13日晚間發生遊覽車翻覆34死重大車禍，中華民國旅行公會全聯會發言人李奇嶽今天(14日)早上代蝶戀花旅行社出面說明，強調司機出車時已充分休息2天，在行程之中也有間斷休息，所以不可能是疲勞駕駛，至於是否有超時的情況，要待行程紀錄公開才知道。另外車況良好，車齡過高與安全並沒有直接關係。

關於賠償部分，李奇嶽說，由於事發突然，現在還沒辦法進行查核動作，但後續會配合警方作查核。他強調，目前公會正協助處理事故善後，包括對大體的移置、家屬的安撫等，一定會盡全力負責。

李奇嶽表示，整個行程是由蝶戀花旅行社招攬的，該團9:00從台北出發，後來在回程路上發生意外，以上行程皆有依規定投保，有200萬的保險。他也補充道，業內一日遊的收費行情為800到1000元是正常區間，沒有廉價招客的問題。而車輛狀況良好，至於發生事故的詳細原因還尚待警方協助釐清。

針對外界質疑遊覽車車齡近19年、是否為拼裝車？李奇嶽指出，該車VOVO廠牌是造價900至1000萬的車，是相當高級與安全的車種，還配有油壓式剎車與防爆輪胎。至於車齡過高與安全並沒有直接關係，因為都有經過檢驗合格。

另有關司機沒有保險、疑似過勞等傳聞，李奇嶽回應，司機保險是屬車行事務，與旅行社無關；他並強調司機是休息2天後才出勤，並未連續上班，且昨日在不需要駕駛時，也有休息3個多小時。

今日上午記者會，李奇嶽陪同蝶戀花旅行社負責人周繼弘舉行記者會，但全程由李奇嶽代為發言，周繼弘站在旁邊不發一語，最後只說了「對不起」三個字。

另外，蝶戀花旅行社原訂14日清晨5時半出發的賞櫻團臨時取消，但旅行社來不及通知民眾，約7、8名遊客一早來到旅行社門口，苦等不到遊覽車，旅行社員工才出面表示行程取消，隨後將遊客帶上樓說明。

(中時)