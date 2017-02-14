川普效應發威 美股再創新高

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在期待美國總統川普即將提出減稅計畫之下，美股今天延續上週反彈走勢，並再創歷史新高。

道瓊工業指數勁揚142.79點或0.70%，以20412.16點作收。

標準普爾指數漲升12.15點或0.52%，收在2328.25點。

科技股那斯達克指數漲29.83點或0.52%，收5763.96點。1060214

(中央社)