各地多雲到晴 西半部日夜溫差大

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中央氣象局表示，14日白天氣溫逐漸回升，夜晚及清晨輻射冷卻影響氣溫仍低，西半部日夜溫差較大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫雨。

氣象局指出，14日天氣與13日類似，東半部雲量多，有短暫雨，西半部地區陽光露臉，天氣穩定。

溫度方面，14日受輻射冷卻效應影響，一早起來還是比較冷一些，嘉義以北、宜蘭低溫約攝氏12到14度，南部及花東約14、15度；白天高溫較13日略高一些，但升幅不大，北部及東半部地區約20到22度，中南部約24、25度，除清晨溫度低外，西半部地區普遍日夜溫差較大，民眾要注意日夜溫度變化，適時增減衣物。

此外，在東北風影響下，台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域仍易有8至9級強陣風，沿海風浪仍大，海邊活動、海上作業請注意安全。

14日下午起台灣北部海面平均風力將增強至6到7級，最大陣風9級，船隻請特別注意。1060214

(中央社)