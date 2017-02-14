NBA》籃網想賣羅培茲 與鵜鶘討論交易

籃網正在討論交易布魯克羅培茲的可能性。(美聯社資料照)

美國網站《籃球內幕》(Basketball Insiders)報導，籃網正在與鵜鶘討論交易中鋒布魯克羅培茲的可能性。籃網理想中的價碼是兩支首輪選秀籤，目前的方案是鵜鶘送出3名球員外加1支首輪選秀籤，以換取布魯克羅培茲。

鵜鶘可能願意交出伊凡斯(Tyreke Evans)、蓋洛威(Langston Galloway)、佛雷澤(Tim Frazier)等3名球員，以及1支2018受保護的首輪籤，這是為了要分擔前場大將「一眉哥」戴維斯在禁區的壓力。戴維斯雖然勇猛，畢竟不是全職中鋒，根據「沃神」報導，鵜鶘也相中了七六人隊的諾爾與歐卡佛。

羅培茲身價很高，他下一季還有2260萬美金的年薪，在林書豪受傷的情況下，羅培茲是爐主籃網隊僅存的骨幹球員，也是籃網唯一的交易籌碼。急於重建的籃網苦於手中無籤，他們到2019年為止都不會有首輪的選秀權，為此他們寧願出售陣中的台柱以換取球隊的未來。

(中時電子報)