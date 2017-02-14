情人節多雲到晴！北部高溫22度、中南部空品差
告別多日寒流，今（14日）是西洋情人節！今天白天氣溫逐漸回升，大多為晴到多雲天氣，北部高溫22度，中南部約25度，然受夜晚及清晨輻射冷卻影響氣溫仍低，早出晚歸的民眾仍需做好保暖工作。
今日白天氣溫逐漸回升，夜晚及清晨輻射冷卻影響氣溫仍低，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。氣溫方面，北部約14～22度，中部為13～24度，南部為14～25度、東部為14～20度。
值得注意的是，早晚溫差大，加上明（15日）早晚天氣仍較涼，建議外出民眾採「洋蔥式穿搭」做好保暖工作。
此外，今日台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門空曠地區易有8～9級強陣風，鄰近海域風浪亦大，請注意。
至於空氣品質方面，今天中南部是橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區是良好到普通等級，指標污染物是細懸浮微粒。
(中時電子報)
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