美元走強摜壓 國際油價跌

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在美元走強以及美國原油產量出現增加跡象的摜壓下，國際油價今天下挫大約2%，為1月中以來最大跌幅。

關於石油輸出國家組織（OPEC）報告指出，去年會員國達成的減產協議已高度落實，並未對投資人產生影響。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價滑落93美分或1.7%，以每桶52.93美元作收。

倫敦北海布倫特原油4月交割價下跌1.11美元或2%，收在每桶55.59美元。1060214

(中央社)