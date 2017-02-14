反川普移民禁令 哈佛耶魯等17名校聯手提抗告

川普的移民禁令，恐將面臨新一波名校的聯名抗告。（圖/美聯社）

面對新總統川普（Donald Trump）仍不肯放手的移民禁令，包含知名的哈佛（Harvard）、耶魯（Yale）等常春藤聯盟（Ivy League）名校在內，美國共有17所菁英大學聯手向紐約市布魯克林（Brooklyn）聯邦法院提出抗告。這17所學校認為，這道禁令不僅對他們未來招收國際學生造成影響，更對外籍的教職與研究人員招聘產生莫大衝擊。

據彭博社（Bloomberg）報導，有鑑於川普仍不願放棄對中東7國的移民禁令，擔心再有新一波或擴大範圍禁令的全美17所名牌大學，其中包含哈佛、耶魯、史丹佛（Stanford）、布朗（Brown）、卡內基美倫（Carnegie Mellon）、哥倫比亞（Columbia）、芝加哥（University of Chicago）、康乃爾（）、杜克（Duke）、麻省理工（MIT）、約翰霍普金斯（Johns Hopkins）、西北（Northwestern）、普林斯頓（Princeton）、賓州大學（University of Pennsylvania）、達特茅斯（Dartmouth）等名校，聯手向紐約市的聯邦法院提出抗告，抗議川普與其政府的禁令，將對他們來年招收國際學生和招聘教師產生危害。

位於波士頓的哈佛大學，是本次17校聯名抗告的主導學校之一。圖為哈佛校園。（圖/美聯社）

國際學生佔全校2成比重的耶魯大學，也加入了反川普禁令的行列。圖為耶魯大學學院。（圖/美聯社）

川普上台後突然提出，禁止中東7個國家的公民入境美國，此舉不僅讓美國行政單位手忙腳亂，更引起各地區不小的抗爭。雖然在聯邦法官與法院的裁決下，該移民禁令目前呈現凍結狀態，但一向好鬥的川普，仍不願意放棄這項行政命令。才讓這批擁有眾多國際學生與師資的學校跳出來，要求川普放棄禁令，因為多達1百多萬人的國際學生，不僅是各校的金雞母，更是美國多年能維持科學研究霸主的主要原因之一。

不僅對中東7國，各校更擔心川普的下一步是擴大禁令的範圍，並造成學生、教師和研究人員各個人心惶惶。國際學生佔2成學生比例的耶魯，和博士後研究員有6成5來自世界各國的芝加哥大學，自然都不希望自己成為川普手下的受害者之一。

(中時電子報)