加拿大總理會面川普 加強經濟合作
加拿大總理杜魯多於當地時間周一飛抵美國，與美國總統川普在白宮首次會談，並舉辦聯合記者會，川普表示有幸擁有像加拿大這樣的鄰國，稱讚兩國有深厚的共同經濟利益，承諾與加拿大加強貿易以及反恐合作。
在川普要重新談判北美自由貿易協議之際，杜魯多和川普雖然在許多議題持不同立場，但兩人發表聲明，表示承諾會無間斷經貿合作，促進兩國經濟增長，以及創造就業機會。
川普還提到兩人稍早和女性企業家會面，強調女性力量的重要。川普強調現有制度對企業家非常不利，特別是女性企業家。而杜魯多則表示，女性在職場上的貢獻是成功必要條件之一。
被問及難民問題，川普強調拒絕讓錯誤的人進入美國，誓言將罪犯趕出美國，杜魯多則指加拿大仍會在確保國家安全之下，持續接收難民，他並不會指導美國如何處理難民問題。
另外記者會的亮點之一還有川普長女伊凡卡亦同場出席，她坐在杜魯多身旁，顯見她逐漸擁有決策影響力。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。