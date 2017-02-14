加拿大總理會面川普 加強經濟合作

加拿大總理杜魯多於當地時間周一飛抵美國，與美國總統川普在白宮首次會談，並舉辦聯合記者會。(圖片取自美聯社)

加拿大總理杜魯多於當地時間周一飛抵美國，與美國總統川普在白宮首次會談，並舉辦聯合記者會，川普表示有幸擁有像加拿大這樣的鄰國，稱讚兩國有深厚的共同經濟利益，承諾與加拿大加強貿易以及反恐合作。

在川普要重新談判北美自由貿易協議之際，杜魯多和川普雖然在許多議題持不同立場，但兩人發表聲明，表示承諾會無間斷經貿合作，促進兩國經濟增長，以及創造就業機會。

川普還提到兩人稍早和女性企業家會面，強調女性力量的重要。川普強調現有制度對企業家非常不利，特別是女性企業家。而杜魯多則表示，女性在職場上的貢獻是成功必要條件之一。

被問及難民問題，川普強調拒絕讓錯誤的人進入美國，誓言將罪犯趕出美國，杜魯多則指加拿大仍會在確保國家安全之下，持續接收難民，他並不會指導美國如何處理難民問題。

另外記者會的亮點之一還有川普長女伊凡卡亦同場出席，她坐在杜魯多身旁，顯見她逐漸擁有決策影響力。

(中時電子報)