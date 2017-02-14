中和火警波及銀行 燒毀33輛機車

我要評比

新北市中和區景平路「土地銀行」前火警，火勢猛烈燒毀33輛機車。（葉書宏翻攝）

新北市中和區景平路「土地銀行」前火警，火勢猛烈燒毀33輛機車。（葉書宏翻攝）

中和火警波及銀行 燒毀30輛機車

新北市中和區景平路「土地銀行」前機車停放處在今（14日）凌晨3時許驚傳火勢，火勢猛烈燒毀33輛機車，火勢將機車燒得僅剩下骨架，波及銀行大門及提款機，所幸火勢及時撲滅，未釀成人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

警消初步研判，火勢由騎樓機車開始延燒，是否與人為縱火有關待進一步釐清。消防局第七救災救護大隊副大隊長林世明表示，火勢有延燒到2樓及3樓窗台，但未往內延燒。

(中時)