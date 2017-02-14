國道車禍》乘客大多未繫安全帶！日輕井澤滑雪團車禍也是如此

國道5號接國道3號南下往木柵轉彎處，13日晚間發生重大死亡車禍，一輛賞櫻團遊覽車翻落邊坡，死傷慘重。（王英豪攝）

國內觀光愁雲慘霧之際，此時正好是櫻花盛開時，正是國內旅遊拚商機的大好時刻！不料台北市「蝶戀花旅行社」賞櫻團昨（13日）卻傳出在國道五號翻車意外，目前已知34死！

據悉車內乘客多為雙北市的中老年者，目前懷疑早上6時出發，晚間9時發生國道意外，駕駛工作時間逾15小時，是否是有「駕駛疲勞工作」可能。另事發當時大多乘客未繫安全帶，才會造成意外更加嚴重。

日本長野縣輕井澤一條公路2016年1月15日凌晨發生巴士翻落公路的意外，造成14死、27傷；圖為救援人員正在檢視翻落的車體。（美聯社）

而去（2016）年1月15日日本井澤車禍滑雪團和這次賞櫻團國道翻覆有相似處，滑雪團車禍造成14人死亡、27人受傷，車上乘客多為年輕人，據警方事後調查，乘客也大多未繫安全帶，此外，滑雪團車禍也暴露日本巴士駕駛不足、年齡偏高的問題。

據國內道路交通管理處罰條例第31條所規定，車行駛於道路上，其駕駛人或前座乘客未繫安全帶者，處駕駛人新臺幣一千五百元罰鍰；其實施及宣導辦法，由交通部定之。汽車行駛於高速公路，違反前項規定者，處駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。

小客車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處駕駛人新臺幣一千五百元以上三千元以下罰鍰；有關其幼童安置方式、宣導辦法及其他應遵行事項，由交通部會商內政部等有關機關定之。

繫上安全帶，也是為了預防突發狀況。據台北市政府警察局大安分局新聞稿所示，後座乘客繫上安全帶，更有其必要性，別認為「車子是別人開的，發生事情都不干我的事」，但往往在發生事故時，乘客的風險性不會比駕駛來得更低，就因為駕駛座的安全配備比乘客來得更多。但「有裝備卻沒使用」，其實在意外發生時，與沒裝備是一樣的，呼籲大家，別讓車內的安全配備淪為裝飾品。

此外，如何繫安全帶才是妥適安全：

1.一般人部分，安全帶之帶扣應確實緊扣，安全帶無扭曲或反轉，鬆緊度保持適宜，腰部安全帶置於腰部以下，肩部安全帶固定位置應依個人調整，避免安全帶纏繞經過頸部，且應置手臂上端以上。每條安全帶僅供1人使用。

2.孕婦應依各廠牌車主使用手冊正確繫妥安全帶，使用三點式安全帶時，應將腰帶置於腹部下方，以免緊急煞車或撞擊時壓迫或傷害腹中之胎兒。

(中時電子報)