川普誓言 強有力回應北韓射彈

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關於北韓昨天宣布，已成功試射1枚新型彈道飛彈，美國總統川普今天誓言，將作出強有力的回應。

川普在和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）召開的聯合記者會中說：「我們碰到的問題是，許多人不知道自己有多惡劣和多嚴重。」

「顯然北韓是個大大的問題，而我們會非常強有力地處理這個問題。」1060214

(中央社)