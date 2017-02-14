世銀：2017巴西窮人估逾二千萬人

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世界銀行報告指出，2017年巴西生活在貧窮線以下的人口，應較2015年增加250萬到360萬人，總數將介於1980萬至2090萬人。

世界銀行預測最樂觀的情況，是2016年巴西國內生產毛額（GDP）衰退3.4%，2017年成長0.5%，而這兩年的失業率分別為11.2%和11.8%。

最悲觀的情況則是，2016年和2017年的GDP分別衰退3.7%和1%，而失業率分別達11.2%和13.3%。

巴西中央銀行今天公布最新「焦點報告」，經濟學家對2016年的GDP表現預估為衰退3.49%，2017年成長0.49%；今年元月巴西失業率達12%。

世銀預測，2017年底巴西生活在貧窮線以下的人口總數將介於1980萬至2090萬人，其中850萬至940萬人生活極端貧困，每天收入少於1.9美元。

世銀報告指出，所謂的「新貧」族群的一家之主平均年齡37.9歲，33.5%為白人，38.2%高中以上教育程度，近九成住在都市地區。

2015年，巴西貧窮家庭的一家之主平均41歲，只有17.5%高中以上教育程度，36%住在農村地區。1060213

(中央社)